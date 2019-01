"Jagged Little Pill" d'Alanis Morissette adapté en comédie musicale à Broadway

L'album de la célèbre canadienne, sorti en 1995, fera de nouveau l'objet d'une comédie musicale rock, rapporte Pitchfork.com

La production fera sa première cet automne. Le nom du théâtre, la composition du casting et la date de la première ne sont toujours pas connus.

Sorti en 1995, "Jagged Little Pill" a révélé à l'international la Canadienne Alanis Morissette, alors âgée de 21 ans. L'opus, récompensé par un Grammy Award, comprend les tubes "You Oughta Know", "Hand in my Pocket" ou "Ironic". Il s'est vendu à plus de trente millions d'exemplaires à travers le monde.

Pitchfork rapporte que l'album a déjà fait l'objet d'une adaptation l'année dernière, à l'American Repertory Theater à Cambridge dans le Massachusetts, pendant dix semaines complètes à guichets fermés.