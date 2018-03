Jacques Brel revient à Bruxelles

Né le 8 avril 1929, Jacques Brel disparaissait il y a exactement quarante ans. Music Hall présente un hommage musical et audiovisuel qui retrace l’œuvre du plus grand auteur-compositeur-interprète, poète, acteur et réalisateur belge. Cet hommage mise en scène par Dirk Decloedt est renforcé par de sublimes images d’archives et accompagné par le Brussels Philharmonic Orchestra, sous la direction de David Navarro Turres.

Le "flamand francophone", comme aimait se qualifier lui-même Brel, Filip Jordens prête sa voix et son talent à l’œuvre du grand Jacques. Filip Jordens est plus qu'un simple interprète, il adopte la même gestuelle : il bouge, parle avec ses mains et – surtout – sue sang et eau comme Brel. Conçu à l'origine comme un hommage respectueux envers une des figures majeures de la scène belge et internationale, le spectacle a trouvé sa propre personnalité dans lequel Filip Jordens semble véritablement incarner Brel. Il interprète son œuvre avec toute la connaissance, toute la passion et tout le respect qu’il se doit.

Sa prestation est rehaussée de l'apport d'images et de la voix de Jacques Brel empruntée aux archives audio et vidéo. Plus qu'un simple documentaire, le spectacle cherche d'abord et avant tout à mettre en valeur la passion et le talent de l'artiste mais aussi de retrouver l'âme de Brel comme si il revenait à Bruxelles.