J. Cole se donne dix jours pour enregistrer un album

J. Cole a annoncé sur Instagram la sortie prochaine d'une compilation appelée "Revenge of the Dreamers III".

Jusqu'au 16 janvier, le rappeur sera en studio à Atlanta pour des sessions privées avec une brochette d'artistes.

EarthGang, Bas, Zeke, Cozz, Christo, Omen ou encore Reason participent au projet et ont publié leurs invitations personnelles sur Instagram.

L'album sortira chez Dreamville, le label du rappeur. En 2015, Bas, Cozz, Omen, Lute et Ari Lennox avaient déjà participé au précédent album "Revenge of the Dreamers II".