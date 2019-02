J.Cole s'en va au supermarché pour son nouveau clip "Middle Child"

Le rappeur américain vient de dévoiler le clip de son single "Middle Child".

Au programme de cette courte vidéo, une cérémonie de tapis rouge qui finit en hécatombe, une soirée cocooning pour J.Cole en compagnie de têtes empaillées et enfin, un petit tour par le supermarché.

Pitchfork rapporte que, depuis quelques temps, J.Cole tease une nouvelle compilation, issue du label Dreamville. Celle-ci pourrait répondre au titre de "Revenge of the Dreamers III". Ce nouveau disque ferait suite au dernier album du musicien "KOD" ainsi que "Revenge of the Dreamers II" sorti en 2015. Récemment, J.Cole a partagé l'affiche avec 21 Savage sur le morceau "A Lot".