J Balvin et Sean Paul tiennent les murs dans "Contra la Pared"

Le duo avait précédemment participé au titre de Major Lazer, "Buscando Huellas" (2017).

L'album "Vibras" de J Balvin est sorti en mai 2018. Plus récemment, l'artiste a chanté avec Benny Blanco, Selena Gomez et Tainy sur le morceau "I Can't Get Enough".

Ce mois-ci déjà, Sean Paul a révélé "Boasty", un morceau en collaboration avec Wiley, Stefflon Don et l'acteur Idris Elba. Le Jamaïcain a par ailleurs évoqué d'autres collaborations en préparation. "Plus tard dans l'année, vous découvrirez un titre avec Sia et des chansons avec Rita Ora. J'ai aussi travaillé avec Raye", a-t-il déclaré sur Beats 1 Radio d'Apple Music.