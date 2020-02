Ivan Paduart et Patrick Deltenre, main dans la main pour un duo sous le signe de la polyvalence et l'ouverture d'esprit

Interview de Patrick Deltenre et Ivan Paduart sur Classic 21 - Sortie de l'album "Hand In Hand" -... L’un fut le pianiste de Claude Nougaro et de Toots Thielemans. L’autre, le guitariste de Maurane, d’Axelle Red et de Viktor Laszlo. Le pianiste Ivan Paduart et le guitariste Patrick Deltenre étaient les invités de Classic 21 Lounge. Les voici réunis par la complicité et l’inventivité de leurs compositions personnelles pour proposer, main dans la main, une musique avec beaucoup de lyrisme et de tendresse.