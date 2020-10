Ivan Paduart et Patrick Deltenre, les inséparables

Ils se connaissent depuis longtemps, 30 ans. Après l’album "Hand In Hand" (2018) Ivan Paduart et Patrick Deltenre se réunissent à nouveau pour nous offrir "Ear We Are", un nouvel album qui marque leur retour sur le label Igloo, 27 ans après "Illusions Sensorielles".

Ce deuxième opus, "Ear we are", aurait pu s’appeler "Back To Roots", comme en témoigne Ivan Paduart : "D’abord, parce qu’après moult expériences musicales sous tous les formats possibles, trente ans après notre première rencontre, il symbolise un retour à la simplicité, à une forme musicale des plus dépouillées; la rencontre de deux instruments interagissant spontanément l’un à l’autre, sans artifice ni filet. Ensuite parce nous signons un retour chez le premier label pour lequel nous avions enregistré ensemble en version acoustique "Illusions sensorielles" en 1993.