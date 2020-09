"It Takes Two" de Myriam Alter, une pianiste à l’écoute

Dialogue entre contrebasse et piano, l’album "It Takes Two" est le septième album de la pianiste belge Myriam Alter. Le duo aime aller à l’essentiel, et le grave sur cd sur le label allemand Enja.

"Du jazz sans les règles du jazz", c’est un peu la marque de fabrique de Myriam Alter. Elle débute le piano à 8 ans pour l’arrêter à l’âge de 15 ans. Après ses études, elle travaille au sein d’une agence de publicité durant 7 ans. Après avoir ouvert une école de danse, elle reprend le piano à 36 ans. A l’aise avec ses compositions et son instrument, l'heure est venue pour enregistrer son premier album en 1994. 26 ans plus tard, elle s’associe avec le contrebassiste Nicolas Thys pour enregistrer l’album "It Takes Two".