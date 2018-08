Isabelle Bodson a rejoint les Festivals de Wallonie il y a deux ans, après un parcours éclectique et dynamique. Ce qui séduit chez Isabelle c'est son énergie, et cette volonté de rendre les musiques classiques au plus grand nombre :

"Un concert doit être un événement, et le public ne peut pas s'y ennuyer. Je pense que les jeunes musiciens en sont de plus en plus conscients."

Rencontre avec Isabelle Bodson à Grythyttan