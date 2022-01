Installée aux USA "pour vivre mieux", la belge Sarah Lessire sort son nouvel album

Sarah Lessire est née en Belgique, en 1989. Chanteuse, compositrice, productrice de musique et auteure, elle sort son premier album "Land Of Blue" en 2012, où Jazz et Pop fusionnent déjà autour de paroles intimistes. Après quelques années d'exploration musicale à San Francisco, à la Nouvelle-Orléans et à Berlin, elle a enregistré un opus plus court "Silent Songs" sous son propre nom, en mettant l'accent sur le paysage sonore, les interprétations atmosphériques et le scénario. Avec "Silent Songs", elle recherchait une nouvelle niche entre les royaumes éthérés et l'écriture de chansons terrestres. Son nouvel album "Ions & Eras" est sorti en décembre 2021.