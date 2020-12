Ils naissaient un 14 décembre : Budd Johnson (1910) et Clark Terry (1920)

Clark Terry © Tous droits réservés

Clark Terry a également performé dans les orchestres de Count Basie et Duke Ellington influençant même de jeunes musiciens comme Miles Davis ou Quincy Jones. En 1959, Clark Terry quitte Ellington et est engagé par la NBC, apparaissant pendant 10 ans sur The Tonight Show en tant que membre du Tonight Show Band jusqu'en 1972 et devenant le premier Afro-Américain à devenir un habitué d'un groupe sur un grand réseau de télévision américain. Il poursuivra sa carrière en jouant avec J.J. Johnson et Oscar Peterson. Clark Terry décède le 21 février 2015.