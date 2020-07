Il y a quatre mois disparaissait Manu Dibango : réécoutez son concert au Grand Rex en 2019

Le Monde est un Village - Concert : Manu Dibango au Grand Rex - 26/06/2020 Le grand saxophoniste et chanteur camerounais Manu Dibango nous a quittés il y a quelques semaines. Artiste passionné et généreux et véritable référence de la musique africaine et du monde, ‘Papa Manu’ était sur scène en octobre dernier à Paris. Avec son orchestre Soul Makossa Gang et une formation symphonique, il célébrait en concert 60 ans de carrière. Nous découvrons cet enregistrement FIP - Radio France Présentation : Didier MELON