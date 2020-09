Il y a 90 ans naissait "The Genius" Ray Charles

"Je n’ai jamais voulu être célèbre, je voulais juste être génial", rien d’étonnant dès lors de le surnommer "The Genius". Il y a 90 ans, le 23 septembre 1930, naissait Ray Charles. Combinant le blues, la soul, le jazz, le R&B, le gospel, le rock, la country, Ray Charles laisse un héritage unique qui a révolutionné le monde de la musique. C’est à cinq ans qu’il commence le piano, un an plus tard, Ray Charles perd la vue après avoir contracté un glaucome. Malgré cet handicap, Ray Charles compose (en braille), apprend le saxophone, la clarinette, la trompette tout en poursuivant ses études. Influencé par Nat King Cole ou Charles Brown, il développe sa personnalité au fil des années et, malgré des problèmes de drogues, il rencontre le succès dès 1960 avec son célèbre "Hit The Road Jack". Bruxelles, 1962 C'est à l'occasion de son concert au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles que le journaliste/musicien Benoît Quersin rencontre la star en 1962. Lors de cet entretien, "The Genius" exprime son étonnement face à l’enthousiasme pour sa musique en Europe, présente ses musiciens et définit ce qu’est pour lui la musique soul.

L’Amérique et la défense des droits civiques Ray Charles chantait et aimait l’Amérique. En 1972, il interprète "America The Beautiful", issu d’un poème écrit en 1893 par Katharine Lee Bates et qui restera une des chansons les plus demandées de son répertoire. La musique est à peu près la seule chose pour laquelle les gens ne s’entretuent pas

© Tous droits réservés Durant sa longue carrière, Ray Charles sera actif dans plusieurs causes humanitaires et politiques et apportera son soutien à la cause des droits civiques. Il annulera un concert en Géorgie, sa terre natale, après avoir appris que la salle était interdite aux noirs. En 1972, Ray Charles ouvre son album "A Message From The People" avec le titre "Lift Every Voice And Sing", souvent appelé "L’hymne national noir". Un texte décrypté par Félicien Bogaerts dans sa séquence "Protest Song" sur Classic 21.

Ray Charles - Lift Every Voice And Sing

Un biopic un an après sa mort En 2005, un an après la mort de Ray Charles le 10 juin 2004 à l'âge de 73 ans, l’acteur Jamie Foxx reçoit l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle de Ray Charles dans le film "Ray". Ce biopic de Taylor Hackford revient sur l'incroyable carrière de Ray Charles mais aussi sur l’histoire émouvante, méconnue, d'une vie, itinéraire d'un homme qui réussit à surmonter ses handicaps et ses drames personnels.