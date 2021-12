Il y a 90 ans naissait Phineas Newborn

Né le 14 décembre en 1931 dans le Tennessee, Phineas Newborn est à classer parmi les grands pianistes de jazz, dans la lignée des Art Tatum, Bud Powell ou Oscar Peterson.

Entouré de musiciens dès son plus jeune âge (son frère était guitariste), c’est avec son père, batteur et chef d’orchestre, qu’il s’initie au Rhythm and blues. Ensemble, ils vont accompagner B.B. King lors de ses premiers enregistrements à la fin des années 40'. Rejoignant l’orchestre de Lionel Hampton en 1952, influencé par Count Basie, Newborn abandonne le Rhythm and blues et s’installe à New York en 1956.