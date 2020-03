Il y a 90 ans naissait le visionnaire Ornette Coleman

Il fera d'un saxophone en plastique avec lequel il jouait adolescent son emblème. Ornette Coleman nous quittait en juin 2015. Saxophoniste ténor et alto, trompettiste, violoniste et compositeur, Coleman restera à tout jamais un précurseur majeur du free jazz.

C’est au Texas qu’Ornette Coleman voit le jour le 9 mars 1930. Une carrière qu’il débute au son du Rhythm and blues avant de s’installer à Los Angeles au début des années 50’. Ses partenaires de l'époque sont le batteur Ed Blackwell, les trompettistes Don Cherry et Bobby Bradford, le contrebassiste Charlie Haden et un peu plus tard, le pianiste Paul Bley. Dès 1958 ce sont les premiers enregistrements et concerts, ils diviseront le public. Le jazz se réinvente, de nouvelles manières de jouer, de composer, d'improviser voient le jour... le free jazz pointe le bout son nez. Un mouvement qui donnera d'ailleurs son nom à l’album paru en 1960 "Free Jazz : A Collective Improvisation", considéré comme le premier album d’improvisation collective. Ornette Coleman s’entoure pour se faire de deux quartets composés de : Don Cherry, Scott LaFaro, Billy Higgins, Eric Dolphy, Freddie Hubbard, Charlie Haden et Ed Blackwell. La pochette originale utilise partiellement le tableau "White Light" de Jackson Pollock.