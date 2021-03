Il y a 90 ans naissait le batteur Paul Motian

Les années ECM

En 1972, Paul Motian enregistre ses premières productions pour le label ECM. Nouvelle direction artistique et une confiance qui ne cesse de croître pour le compositeur de jazz unique qu’il est devenu. Il croise alors la route du saxophoniste Joe Lovano et du guitariste Bill Frisell avec qui il créera un climat de confiance et d’écoute remarquable.