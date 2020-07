Il y a 70 ans s'éteignait le trompettiste Fats Navarro

7 juillet 1950 à New York, souffrant depuis des années de tuberculose, diminué par sa consommation d’héroïne, Fats Navarro rend son dernier souffle à seulement… 26 ans. Une brève carrière qui ne manquera pas d’influencer des musiciens comme Clifford Brown, Lee Morgan ou Freddie Hubbard.

Né en Floride en 1923, Fats Navarro se spécialise dans la trompette après avoir étudié le piano et le saxophone ténor. Son jeu séduit les formations de Snookum Russell et Andy Kirk. C'est dans cette dernière qu’il fait la connaissance de celui qu’il surnomme "l’influence", le trompettiste Howard McGhee. Sur les conseils de Dizzy Gillespie, désireux de quitter la formation de Billy Eckstine, ce dernier engage Navarro pour le remplacer de 1945 à 1946. Il deviendra un trompettiste bop de premier plan ce qui lui permettra de jouer avec les plus grands : Lionel Hampton, Benny Goodman, Kenny Clarke, Coleman Hawkins, Illinois Jacquet, Bud Powell et le pianiste Tadd Dameron avec qui il nouera une solide collaboration. Il terminera cette carrière éclair en jouant au Birdland aux côtés de Dizzy Gillespie, Charlie Parker et Bud Powell.

Indispensable pour apprécier le jeu et certaines collaborations d’un des plus grands trompettistes de l’histoire du jazz, "The Fabulous Fats Navarro, Volume 1 & 2" vous permettra de découvrir des titres enregistrés entre 1947 et 1949 en compagnie de Tadd Dameron, Bud Powell et l'influent Howard McGhee. Bonne écoute !