Il y a 70 ans s'enregistrait l'album "Masterpieces By Ellington" de Duke Ellington

L’album original édité par Columbia en 1951 proposait une pochette rouge remplacée par une pochette bleue en 1956. Libéré des contraintes de temps liées au format de pressage, Duke Ellington va proposer des versions longues de ses standards, 3 des titres datant d’une des périodes les plus créatives de Duke Ellington : "Mood Indigo" (1931), "Sophisticated Lady" (1933) et "Solitude" (1934). Le 4ème titre "The Tattooed Bride" est plus ancien (1950 et joué pour la première fois en concert en 1948) mais complètement "Ellingtonien" dans sa conception. À noter que 3 autres compositions de Duke Ellington ont été rajoutées sur la version CD de cette pièce maîtresse.

Apprendre à prendre son temps

Avec l'arrivée du Long Playing, c’est donc une sorte de liberté que va découvrir Duke Ellington et son fidèle complice, compositeur et arrangeur de l’époque Billy Strayhorn. Sur certains morceaux, en versions longues, on retrouve la ligne mélodique et sensuelle d’Ellington mais aussi un travail plus expérimental tant au niveau des harmonies que de la rhytmique. Ici plane les compositeurs qui ont influencés Duke : Gershwin, Stravinsky, Debussy et Respighi. Duke Ellington peut s’appuyer sur son orchestre aussi à l’aise lorsqu’il joue à l’unisson que dans les parties réservées aux solistes. Il est composé de Duke Ellington/Billy Strayhorn au piano, Paul Gonzalves/Russel Procope/Johnny Hodges/Jimmy Hamilton aux saxophones, Ray Nance/Nelson Williams/Andrew Ford/Harold Baker/William Anderson/Mercer Ellington (fils de Duke) à la trompette, Quentin Jackson/Lawrence Brown/Tyree Glenn au trombone, Wendell Marshall à la basse, Sonny Greer à la batterie et Yvonne Lanauze au Chant. Yvonne était à l’époque la seule femme à voyager avec l’orchestre de Duke, elle chante dans les 2 premiers titres de l’album.

Bonne écoute !