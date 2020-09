Il y a 70 ans s'enregistrait l'album "Ella Sings Gershwin" d'Ella Fitzgerald

George Gershwin, Ira Gershwin © Tous droits réservés

11 septembre 1950, Ella Fitzgerald entre en studio pour le label Decca, accompagnée du pianiste de Baltimore Ellis Larkins. Ella a 33 ans, Ellis 27 ans, le duo va s’imprégner durant 2 jours du répertoire des frères Gershwin : George Gershwin, disparu 13 ans plus tôt à l’âge de 38 ans et Ira Gershwin, le parolier de la famille. Une formule piano/voix idéale pour mettre en avant les mélodies et les textes de ces 2 géants de la composition. Bien loin du scat qui a fait sa renommée, c’est une Ella Fitzgerald sensible qui interprète les 8 titres de l’album. Le swing est tout de même présent dans l’interprétation de "My One And Only" et "Maybe". Ellis Larkins l’accompagne avec simplicité et tact. Sa main gauche lui offrant la rythmique tel un batteur, sa main droite voyageant sur le clavier avec contrôle et délicatesse. En 1959, sur le label Verve cette fois, Ella Fitzgerald chantera à nouveau les œuvres des Gershwin sur l’album "Ella Fitzgerald Sings The George And Ira Gershwin Song Book" et rendra également hommage à d’autres grands compositeurs comme Irving Berlin, Cole Porter, Harold Arlen, Jerome Kern ou Johnny Mercer.

Bonne écoute !