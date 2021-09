Il y a 60 s’enregistrait l’album "Eastern Sounds" de Yusef Lateef

Le 5 septembre 1961, le multi-instrumentiste Yusef Lateef enregistre l’album "Eastern Sounds" dans les studios de Rudy Van Gelder. Il comprend la reprise d'un superbe classique du compositeur de musiques de films américain Alex North.

Après avoir joué avec Curtis Fuller, Louis Hayes, Dizzie Gillespie… William Emanuel Huddleston (rebaptisé Yusef Lateef suite à sa conversion à l’Islam) entame sa carrière en tant que leader dès 1959 avec le label Savoy Records. En 1961, il enregistre l’album "Eastern Sounds" qui permet à Lateef d'atteindre sa propre identité sonore, influencée par les musiques et sonorités orientales. Multi-instrumentiste de haut vol il y joue quelques instruments peu fréquents dans le jazz de l'époque comme le hautbois ou le xun, une flûte globulaire chinoise en forme de vase.

Une composition magistrale

L’album comprend 9 compositions dont 6 signées Lateef (1,2,3,6,7,9). Les autres reviennent à Jimmy McHugh ("Don’t Blame Me"), Alfred Newman ("Love Theme From The Robe") et Alex North pour l’incontournable reprise de sa magnifique composition "Love Theme From Spartacus".