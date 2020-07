Il y a 60 ans sortait "The Incredible Jazz Guitar Of Wes Montgomery"

C’est un Quartet qui pénètre le 26 janvier dans le Reeves Sound Studios de New York. Il enregistre en deux jours ce que certains fans de Wes Montgomery considèrent comme une de ses meilleures productions : "The Incredible Jazz Guitar Of Wes Montgomery" qui sortira au mois de juillet 1960.

Entre 1959 et 1963, Orrin Keepnews (qui a signé Montgomery sur le label Riverside) produit une dizaine d'albums Riverside avec Montgomery comme leader et trois autres auxquels il participe en tant que sideman. Ces quatre années amènent Montgomery à son apogée. Influencé en particulier par le guitariste texan Charlie Christian, Wes Montgomery a changé le langage de la guitare jazz, harmoniquement, mélodiquement et techniquement. Sur cet album, dont il signe quatre compositions (plages 2, 4, 5 et 7), Wes Montgomery à la guitare est accompagné du bassiste du Modern Jazz Quartet, Percy Heath et de son frère, Albert Heath à la batterie et du pianiste de Détroit Tommy Flanagan. L’album s’ouvre sur la swinguante version de "Airegin" de Sonny Rollins. "The Incredible Jazz Guitar Of Wes Montgomery" a fait de Montgomery le nouveau roi à six cordes et héritier du trône de Charlie Christian.

Bonne écoute !