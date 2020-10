Il y a 60 ans sortait l’album "Soul Station" du saxophoniste Hank Mobley

Né en 1930 en Géorgie, Hank Mobley est un des artistes incontournables du hard-bop du label Blue Note. Son son "rond", comme il le décrivait lui-même, le distingue de saxophonistes comme John Coltrane ou Sonny Rollins à la sonorité plus "agressive" ou de Stan Getz et Lester Young à la sonorité plus "cool".

Alfred Lion (Blue Note), Hank Mobley © Blue Note A partir de 1953, Hank Mobley entre en studio en compagnie du batteur Max Roach, joue avec Milt Jackson, Clifford Brown, dans l’orchestre de Duke Ellington et de Dizzy Gillespie avant de devenir en 1954, le premier saxophoniste des Jazz Messengers d’Horace Silver. En 1957, il commence des enregistrements en tant que leader et rejoint, quatre ans plus tard, le Quintet de Miles Davis pour succéder à John Coltrane. Contraint par la maladie de limiter son activité musicale à partir du début des années 1970, Hank Mobley meurt le 30 mai 1986 à Philadelphie (Pennsylvanie).