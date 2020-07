Il y a 60 ans sortait l'album "Nice 'n' Easy" de Frank Sinatra

Débuté en mars, l’enregistrement de l’album "Nice 'n' Easy" se termine le 13 avril dans le studio de Capitol à Los Angeles. L’album s’ouvre sur la plage titulaire, "Nice 'n' Easy", une composition de Marilyn et Alan Bergman mettant en avant la cool attitude du crooner Sinatra :

la chanson était nouvelle pour lui à l'époque ; la dernière prise a été formidable. Des années plus tard, nous avons écrit un deuxième refrain que d’autres chanteurs ont enregistré mais, pour nous, la version de Frank est définitive.

Ce titre sera repris régulièrement tantôt par Charlie Rich, Peggy Lee, Natalie Cole, Barbra Streisand, Michael Buble, Nancy Sinatra…

L'album "Nice 'n' Easy" sera une des dernières collaborations entre Sinatra et l’arrangeur et chef d’orchestre Nelson Riddle. Une collaboration fructueuse qui débuta lors de la signature de Sinatra chez Capitol et qui mettra fin à celle entretenue avec Axel Stordahl chez Columbia. Riddle et Sinatra partageaient le même amour pour le swing, rappelant le style de Count Basie avec lequel Sinatra collaborera dans les années soixante. Riddle apporte ici sa touche chaleureuse sur ces ballades dont certaines sont de grands classiques "How Deeps Is The Ocean ?", "I’ve Got A Crush On You", "Embraceable You", "That Old Feeling"…

Bonne écoute !