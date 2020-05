Il y a 60 ans sortait "Change Of The Century" de Ornette Coleman

Comme le signalait Ornette Coleman, le groupe n’avait pas une idée précise de ce qu’allait donner l’enregistrement final de ce "Change Of The Century":

Déjà présent en 1959 sur l’album "The Shape Of Jazz To Come", Ornette Coleman au saxophone alto est entouré de Don Cherry à la trompette, Charlie Haden à la basse et Billy Higgins à la batterie. Les sept compositions qui figurent sur l’album sont toutes de Coleman. Des pièces interprétées selon l'inspiration du moment. Si chaque morceau a bien son identité propre, les sept titres forment pour son compositeur, un ensemble, une suite, une sorte de continuité que Coleman n'hésitait pas à comparer au travail du peinture américain Jackson Pollock, dont il reprendra d'ailleurs une de ses oeuvres sur la pochette de l’album "Free Jazz" enregistré dans la foulée de celui-ci.

Le tracklisting

L'album débute avec le morceau "Ramblin’" du blues qui se réinvente avec une ligne mélodique plus moderne, "Free" un morceau qui préfigure ce que donnera l'album "Free Jazz", véritable exercice d'improvisation, "Face To The Bass" un terrain de jeu pour le bassiste Charlie Haden, "Forerunner" démontre le côté interchangeable et flexible du groupe, "Bird Food" fait écho au style du saxophoniste Charlie Parker, "Una Muy Bonita" apporte une touche sensuelle et latine, une composition que Coleman espérait aussi charmante que la femme évoquée dans le titre, quant à "Change Of The Century" le morceau laisse la porte ouverte à l’évolution du jazz tel que l'envisageait Ornette Coleman. Bonne écoute !