Il y a 60 ans s'enregistrait "The Great Wide World Of Quincy Jones : Live !"

C’est une partie du concert Suisse de Quincy Jones qui est immortalisé ici. Nous sommes le 10 mars 1961, Quincy Jones et son orchestre se produisent à Zurich en Suisse. Et quel orchestre !

Le tout jeune chef d’orchestre et trompettiste n’a que 28 ans. Après avoir fait ses gammes auprès des orchestres de Lionel Hampton et Dizzy Gillespie, Quincy Jones dirige sur cet album un orchestre composé d’une vingtaine de musiciens et non des moindres. Parmi les musiciens présents lors de cet enregistrement live, notons Phil Woods/Bud Johnson aux saxophones, Les Spann à la flûte et guitare, Curtis Fuller/Freddie Hubbard/Benny Bailey… à la trompette, Julius Watkins au cor, Jimmy Cleveland/Melba Liston au trombone, Patti Bown/Patricia Brown au piano…

Au menu, des standards signés Duke Ellington ("Solitude"), Oliver Nelson ("Stolen Moments"), Bobby Timmons ("Moanin’"), Benny Goodman ("Air Mail Special"). Deux autres compositions complètent l’album : "Bajaluka" de Phil Woods et "Bess You Is My Woman Now" des frères Gershwin. Un titre extrait de l'opéra "Porgy And Bess".

Bonne écoute !