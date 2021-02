Il y a 60 ans s’enregistrait "Live At The Concertgebouw, 1961" du Trio d'Oscar Peterson

Oscar Peterson © Tous droits réservés

Pour se nouveau Trio fondé en 1959, Oscar Peterson au piano s’est entouré du fidèle Ray Brown à la contrebasse et du batteur Ed Thigpen. Ensemble, ils vont durant plus de 50 minutes, nous proposer un voyage entre les incontournables des comédies musicales de Broadway avec "As In A Morning Sunrise", "Chicago", "Softly", "Where Do I Go From Here", "Politics And Poker", le standard des frères Gershwin "It Ain’t Necessarily So", de Duke Ellington "Band Call", Dizzy Gillespie "Con Alma" et de Benny Golson "I Remember Clifford". Après deux années de tournées dans le monde, le Trio du protégé de Norman Granz est à son top et le son à la hauteur de cette excellente prestation.

Bonne écoute !