Il y a 60 ans s’enregistrait l’album "Sonny Rollins With The Modern Jazz Quartet"

C’est à New York, au studio Apex que Sonny Rollins enregistre son premier album sur le label Prestige. Il n’a que 21 ans et joue déjà avec les plus grands noms du jazz !

L’album des premières puisque le jeune Sonny Rollins débute avec celui-ci sa carrière discographique en tant que leader. Cet album compile plusieurs sessions avec des invités différents mais tous prestigieux pour son jeune âge. En fait, il n’y a qu’un seul titre qui a été enregistré le 17 janvier 1951 : "I Know" écrit par Miles Davis. La prise de son est captée à la fin d’une session d’enregistrement du trompettiste Miles Davis qui est ici au piano et qui a accepté que Sonny Rollins (au saxophone ténor) s’octroie ce morceau, preuve de l’admiration que Miles vouait à Sonny. Percy Heath est à la basse, Roy Haynes à la batterie.

Le Modern Jazz Quartet et le propre Quartet de Rollins

La suite de l’album est enregistrée, dans un premier temps, le 17 décembre 1951 avec le propre Quartet de Rollins. Toujours au saxophone ténor, il est accompagné de Kenny Drew au piano, Percy Heath à la basse et Art Blakey à la batterie. Rollins propose trois de ses compositions : "Scoops", "Newk’s Fadeaway" et "Mambo Bounce". Enfin, deux ans plus tard, le 7 octobre 1953, Sonny Rollins enregistre le troisième acte avec le Modern Jazz quartet composé de John Lewis au piano, Milt Jackson au vibraphone, Percy Heat à la basse (il sera le seul a être présent sur tout l’album) et Kenny Clarke à la batterie. Il s’agit des quatre premières plages de l’album comprenant le savoureux standard de Duke Ellington "In A Sentimental Mood" sur lequel on peut entendre un beau partage entre le saxophone ténor de Rollins et le vibraphone de Jackson.

Bonne écoute !