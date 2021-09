Il y a 60 ans s'enregistrait l'album "Royal Flush" de Donald Byrd

C’est en 1958 que le trompettiste de Détroit, Donald Byrd, signe un contrat d’exclusivité avec le label Blue Note. C’est également à cette époque qu’il forme un groupe avec le saxophoniste Pepper Adams qui restera le partenaire régulier de Byrd jusqu’en 1961. Année durant laquelle (le 21 septembre), Byrd entre non plus dans le salon des parents de l’ingénieur du son Rudy Van Gelder utilisé jusqu'alors comme pièce pour les enregistrements mais bien dans un véritable studio ouvert par Rudy en 1959.

Une bande de jeunes

Donald Byrd, Herbie Hancock © Tous droits réservés

Après avoir joué avec Art Blakey & The Jazz Messengers, Max Roach, Sonny Rollins… Byrd se tourne vers la jeunesse avec son fidèle complice Pepper Adams au saxophone baryton. Dans le studio flambant neuf de Rudy Van Gelder, il a réuni Butch Warren (22 ans) à la contrebasse, Billy Higgins (25 ans) à la batterie et surtout un jeune pianiste prometteur, Herbie Hancock qui n’a que 21 ans à l’époque.

Byrd avant Miles

Rencontré quelques mois plus tôt au Birdhouse de Chicago, Donald Byrd déclare au sujet du jeune Herbie Hancock : "Herbie sonne presque comme une combinaison de Bill Evans, Ahmad Jamal et Hank Jones. Je l'ai trouvé à Chicago".

Je suis sûr qu'il deviendra très important

On doit bien avouer que Donald Byrd avait vu juste et déniché une véritable pépite. Après avoir collaboré sur cet album, Hancock rejoindra avec le succès que l’on sait le second Quintet de Miles Davis en 1963.

Réédité à de nombreuses reprises, l’album "Royal Flush" qu’on vous invite à écouter comprend 6 plages. Donald Byrd propose 4 compositions personnelles (1,3,4,5), on y retrouve également le standard composé par le trio Sinatra/Herron/Wolf "I'm A Fool To Want You" ainsi qu’une composition d’Herbie Hancock qui clôture l’album "Requiem". La messe est dite ! À consommer sans modérations…

Bonne écoute !