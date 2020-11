Il y a 60 ans s’enregistrait l’album "Roll Call" de Hank Mobley

Des enregistrements réguliers pour Blue Note dans les années 60'

Freddie Hubbard, Hank Mobley © Blue Note

Parmi la riche production sur Blue Note, l’album "Roll Call" figure parmi les production hard bop de haute qualité. Le saxophoniste signe 5 des 6 titres qui figurent sur l’album, seul le standard "The More I See You" n’étant pas de lui mais crédité au duo Harry Warren et Mack Gordon. Particulièrement heureux de cette session, le trompettiste Freddie Hubbard poursuit son apprentissage alors qu’il n’a que 22 ans, entouré et stimulé par une section rythmique royale avec laquelle il prendra un réel plaisir à enregistrer. Certain comparant même son jeu à celui de Miles Davis dans le morceau "The More I See You". Cette section rythmique de haut vol se composait de Art Blakey à la batterie, Paul Chambers à la basse et Wynton Kelly au piano. Le très endiablé morceau "Roll Call" ouvre l’album et laisse ensuite la place à l’évident "My Groove Your Move" tant le thème vous reste dans la tête. Freddie Hubbard est à la trompette, Hank Mobley au saxophone ténor.

Bonne écoute !