Il y a 60 ans s'enregistrait l'album "Miles Davis At Carnegie Hall"

Nous sommes le 19 mai 1961 à New York. Plus de 20 musiciens prennent possession du Carnegie Hall de New York. Avant eux, les plus grands se sont succédé dans cette salle mythique, de George Gershwin à Maurice Ravel en passant par Edith Piaf, Benny Goodman, Count Basie, Maria Callas, Duke Ellington…

Cette prestation live donnera naissance à l’album "Miles Davis At Carnegie Hall", sous-titré "The Legendary Performances Of May 19, 1961". Parmi cette vingtaine de musiciens, le trompettiste Miles Davis et l’arrangeur, compositeur et chef d’orchestre Gil Evans. Les deux musiciens se connaissent suite à leurs collaborations pour quelques albums références du trompettiste : "Miles Ahead", "Sketches Of Spain", "Porgy And Bess"…