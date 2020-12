Il y a 60 ans s'enregistrait l'album "Genius + Soul = Jazz" de Ray Charles

Quelques heures après avoir fêté son Noël 1960, Ray Charles s’enferme les 26 et 27 décembre dans le studio de Rudy Van Gelder dans le New Jersey, entouré de plus de 30 musiciens, les arrangements de cet album sont confiés à Quincy Jones et Ralph Burns.

Intronisé au Grammy Hall Of Famme en 2011, l’album est paru sur le label Impulse en 1961. Celui qu’on surnommait "The Genius" vient d’avoir 30 ans et sait comment bien s’entourer. Deux orchestres vont se partager ces deux jours d’enregistrement. Le premier est quasi l’orchestre complet de Count Basie, le second réunit la crème des musiciens de studio de New York.

Seul deux musiciens joueront les 2 jours

Il n’y aura que 2 musiciens qui auront la chance de pouvoir participer aux 2 sessions d’enregistrement. Les trompettistes américains Clark Terry et Phil Guilbeau. En tout, 10 compositions sont au programme dont 3 sont signées Ray Charles. La première ouvre l’album "From The Heart" avec les arrangements de Quincy Jones qui font claquer l’orchestre mais laissant également habilement découvrir le jeu de Ray Charles à l’orgue, instrument mis en avant par "The Genius" dans cet album. Autre composition de Ray "Let’s Go" dans laquelle il chante sur les arrangements swinguant de Ralph Burns, l’arrangeur plutôt brillant pour la dernière composition de Ray Charles "Mister C". On se délecte sur les standards que sont "Moanin'" de Bobby Timmons ou "Strike Up The Band" des frères Gershwin.

De bonnes compositions + De bons musiciens + De bons arrangeurs + The Genius = Une bonne écoute !