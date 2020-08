Il y a 60 ans s'enregistrait l'album de Budd Johnson "Budd Johnson And The Four Giants"

C’est avec une belle session de cuivres que Budd Johnson entre en studio le 22 août 1960. La seconde journée d'enregistrement aura lieu le 6 septembre et donnera naissance à l’album "Budd Johnson And The Four Brass Giants" sur le label Riverside.

Trompettiste, clarinettiste, l’américain Budd Johnson est actif dans le jazz depuis les années 1920. Première grande formation avec Earl Hines qu’il quitte en 1944 (remplacé par Charlie Parker) pour celle de Dizzy Gillespie. Sa carrière se construira également aux cotés de Billy Eckstine, J.J. Johnson, Fats Navarro, Coleman Hawkins, Benny Goodman ou encore Quincy Jones.

Pour cet album, deux jours d’enregistrements et deux pianistes différents, Tommy Flanagan étant sur la route lors de la seconde session et remplacé par Jimmy Jones. L’album comprend 8 titres dont 4 composés par Budd et enregistrés lors de cette deuxième session du 6 septembre. Il s’agit de "Trinity River Bottom", "Driftwood" (dans lequel, tout comme pour "Don’t Blame Me", Ray Nance joue du violon) et enfin "Blues For Lester" et "Memories", deux pièces en hommage à son ami proche Lester Young. Budd Johnson est au saxophone ténor et aux arrangements, Clark Terry/Harry Edison/Nat Adderley/Ray Nance à la trompette, Tommy Flanagan/Jimmy Jones au piano, Joe Benjamin à la basse et Herbie Lovelle à la batterie. Une tranche de jazz mainstream à savourer sans modération.

Bonne écoute !