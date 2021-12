Il y a 60 ans s’enregistrait l’album "Blue & Sentimental" d’Ike Quebec

16 et 23 décembre 1961, le saxophoniste américain Ike Quebec entre dans le studio de Rudy Van Gelder pour y enregistrer son nouvel album sur le label Blue Note avec qui il collabore déjà depuis les années 40’.

Produit par Alfred Lion, fondateur du label Blue Note et ami de Quebec, cet album "Blue & Sentimental" sortira en vinyle en 1962 et sera réédité à plusieurs reprises par la suite. L’album original comprend six plages ou la force et la tendresse du saxophoniste font merveilles. Il est à noter qu’Ike Quebec meurt deux ans plus tard d’un cancer du poumon.

La plage titulaire qui ouvre l’album est une composition écrite en 1938 par le trio Count Basie/Mack David/Jerry Livingston. Ike Quebec signe deux compositions "Minor Impulse" et "Like". Le disque s'achève avec le titre "Count Every Star", adaptation d'une chanson française "Tout ça" écrite par Bernard Michel et Bruno Coquatrix. Ce titre a été enregistré lors d'une session avec le pianiste Sonny Clark, le contrebassiste Sam Jones et le batteur Louis Hayes une semaine après le reste de l'album.

Pour le reste des morceaux la section rythmique est composée de Grant Green à la guitare, Paul Chambers à la contrebasse, Philly Joe Jones à la batterie. Pour cet album, Ike Quebec joue à la fois du saxophone ténor mais est également présent en tant que pianiste.

Bonne écoute !