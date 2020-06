Il y a 60 ans, s'enregistrait l'album "Bing & Satchmo" de Bing Crosby et Louis Armstrong

Lorsque deux voix espiègles se rencontrent, le résultat ne peut-être que détonant. Le 28 juin 1960, débute l’enregistrement de l’album "Bing & Satchmo" réunissant Bing Crosby et Louis Armstrong.

L’album sent bon la Nouvelle-Orléans, la bonne humeur et la complicité. Dans le studio de Los Angeles, des chœurs (avec notamment la présence de Johnny Mercer en personne) et un orchestre dont les arrangements et la direction sont entre les mains du compositeur et trompettiste Billy May. L’album sortira sur le label MGM crée en 1946 par la Metro-Goldwin-Mayer afin de faire connaître les bandes originales de ses films. Bing Crosby et Louis Armstrong s’étaiten déjà croisés dans des studios de radio mais aussi au cinéma dans "Pennies From Heaven" en 1936 ou encore "High Society" en 1956 avec également à l'affiche Frank Sinatra et Grace Kelly.