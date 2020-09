Il y a 60 ans s'enregistrait l'album "Around Midnight" de Julie London

L’album a été enregistré au mois d’août 1960 et publié la même année sur le label Liberty Records. L’orchestre et les arrangements sont ceux de Dick Reynolds qui a également collaboré avec Frank Sinatra.

Cet album rassemble douze titres qui tournent autour de la nuit. Il débute par l’incontournable "Round Midnight" composé par le pianiste Thelonious Monk. D’autres standards figurent au programme : "Misty" d'Erroll Garner, "Lush Life" de Billy Strayhorn, "Black Coffee" de Sonny Burke et Paul Francis Webster, "But Not For Me" de George et Ira Gershwin ou encore "How About Me" de Irving Berlin… Fidèle à elle-même, Julie London interprète l'ensemble de ces titres avec sensualité et glamour. Parallèlement à sa carrière au cinéma, Julie London mena une carrière musicale qui lui valu d’être sélectionnée dans le classement des meilleures chanteuses du Billboard en 1955, 56 et 57. C’est dans les années 1950 qu’elle signe un contrat avec Liberty Records, label sur lequel elle enregistre son hit "Cry Me A River". Un album charmant à déguster dès la tombée du jour.

Bonne écoute !