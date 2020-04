Il y a 60 ans Lee Morgan enregistrait son album "Leeway"

Le groupe qui s’y trouve est un intéressant rassemblement de trois membres (quatre avec Lee Morgan) des "Jazz Messengers" de Art Blakey à savoir, le pianiste Bobby Timmons, le saxophoniste Jackie McLean et bien entendu le boss en personne, le batteur Art Blakey, ce dernier mettant, comme d’habitude, sa technique au service de l’émotion. Paul Chambers est à la basse et Lee Morgan à la trompette.

Morgan et McLean se répondent avec une des prestations les plus incendiaires de cette période. Bob Blumenthal (journaliste de jazz)

Lee Morgan et Paul Chambers, deux artistes Blue Note, apparaissent ici avec l’aimable autorisation du label Vee-Jay Records qui, en 1959, voulant étendre son catalogue gospel et pop au jazz, s’offre les services de Chambers, Morgan mais aussi du pianiste Wynton Kelly et du saxophoniste Wayne Shorter.

Cet énergique album comprend quatre titres dont deux sont signés par le trompettiste et compositeur américain Calvin Massey ("These Are Soulful Days", "Nakatini Suite") dont les compositions font, à l’occasion de cet enregistrement, pour la première fois leur apparition sur le label Blue Note. A noter que Paul Chambers avait enregistré deux ans plus tôt "Nakatini Serenade" du même Calvin Massey, aux côtés de John Coltrane pour son album "The Believer". Les deux autres titres sont de Lee Morgan ("The Lion And The Wolf ", une composition dédiée aux producteurs Alfred Lion et Francis Wolff) et Jackie McLean ("Midtown Blues"). Bonne écoute !