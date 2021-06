Il y a 60 ans, le pianiste Bill Evans enregistrait deux albums mythiques

"Sunday At The Village Vanguard" est chronologiquement le premier album publié à l’issu de la journée et soirée du 25 juin 1961. S’en est suivi "Waltz For Debby" également enregistré le même jour au club Village Vanguard de New York. Une longue session d'enregistrement puisqu'elle comprenait en tout cinq sets dispatchés tout au long du 25 juin. Il s’agira du dernier concert donné par le célèbre Trio de Bill Evans avant la disparition du contrebassiste Scott LaFaro, une dizaine de jour après cette prestation, le 6 juillet 1961, victime d'un accident de voiture.

Scott LaFaro, Bill Evans, Paul Motian © Tous droits réservés

C’est en 1959, après avoir participé à l'album "Kind Of Blue" du trompettiste Miles Davis que Bill Evans décide de former ce Trio composé de lui-même au piano, Scott LaFaro à la contrebasse et Paul Motian à la batterie. Un Trio qui, malgré sa courte existence, aura tout de même eu le temps de révolutionner la manière d’improviser en créant une véritable synergie (interplay) entre eux. Le Trio n’aura enregistré que quatre albums mais qui ont eu un impact majeur dans l’histoire du jazz : "Portrait in Jazz" en 1959, "Explorations" en 1961 et les deux derniers que nous vous proposons d’écouter ici.

Sur l’album "Waltz For Debby", un seul morceau de Bill Evans, la plage du même nom devenue un standard. Les cinq autres morceaux sont de Miles Davis, Victor Young, Herb Ellis, Richard Rodgers et Leonard Bernstein.

"Sunday At The Village Vanguard" propose quant à lui deux compositions de Scott Lafaro. Ces dernières ouvrent et referment l’album. Le reste des compositions reviennent à Cole Porter, Miles Davis, Sammy Fain et George Gershwin.

Bonne écoute !