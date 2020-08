Il y a 60 ans débutait l'enregistrement de l'album "A Night In Tunisia" de Art Blakey & The Jazz Messengers

C’est le 7 août 1960 que débute l’enregistrement de l’album "A Night In Tunisia" de Art Blakey And The Jazz Messengers. Produit par Alfred Lion, cocréateur du label Blue Note, l’album s’ouvre sur un standard de Dizzy Gillespie.

Composé en 1942 par le trompettiste Dizzy Gillespie et le pianiste Frank Paparelli, le morceau "A Night In Tunisia" ouvre cet album du batteur Art Blakey et de sa formation "The Jazz Messengers". Un titre qui figurait déjà sur leur album "A Night In Tunisia" sorti en 1957. Leader et mentor des Jazz Messengers qu’il créa en compagnie de Horace Silver en 1954, cette formation fut un véritable tremplin pour bon nombre de jeunes musiciens. C’est le cas pour le pianiste Bobby Timmons qui rejoint la formation en 1958 (il composera le standard "Moanin"), le trompettiste Lee Morgan la même année, le saxophoniste Wayne Shorter en 1959. Un jeune saxophoniste fort apprécié par Alfred Lion de Blue Note :

Wayne Shorter est vraiment incroyable, c’est un des rares musiciens avec trois diplômes musicaux. Malgré ses connaissances, on a dû le pousser à venir jouer comme sax ténor et exploiter son savoir parce qu’il est très timide. C’est un formidable compositeur.

Le bassiste Jimmy Merritt complète cette 3ème version des Jazz Messengers. Cinq compositions figurent sur l’album. La plage deux est signée par Wayne Shorter "Sincerely Diana" sorte de réponse au titre "D’s Dilemma" tout deux écrit en l’honneur de la deuxième femme de Art Blakey, Diana Bates. Bobby Timmons signe le basique blues "So Tired" et Lee Morgan, les deux derniers morceaux : "Yama" traduction de montagne en Japonais et référence à sa femme japonaise, Kiko Yamamoto et "Kozo’s Waltz" toujours en référence aux origines de sa femme. L’album est enregistré dans le studio de Rudy Van Gelder les 7 et 14 août 1960, de même que l'album "Like Someone In Love", avec la même formation et qui sortira en 1967.

Bonne écoute !