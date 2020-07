Il y a 60 ans débutait l'enregistrement de "Horace-Scope" du Horace Silver Quintet

8 et 9 juillet 1960 dans le studio du célèbre Rudy Van Gelder, le Quintet du pianiste Horace Silver enregistre les sept plages de l’album "Horace-Scope" qui paraîtra à la fin de cette même année 1960.

C’est en 1956, que le pianiste Horace Silver, repéré par Stan Getz, décide de former son propre Quintet. A l’instar de celui de Miles Davis ou celui de Art Blakey (il fondera avec ce dernier les Jazz Messengers en 1953), il permettra aussi de révéler quelques jeunes talents. Ce Quintet comprendra notamment : Hank Mobley, Donald Byrd, Art Farmer, Kenny Dorham, Blue Mitchell, Junior Cook, Clifford Jordan, Joe Henderson, Charles Tolliver... Sur cet album, il est composé de Blue Mitchell à la trompette, Junior Cook au saxophone ténor, lui-même au piano, Gene Taylor à la basse et Roy Brooks à la batterie (nouveau venu, remplaçant de Louis Hayes). Horace Silver propose six de ses compositions, pour lesquelles les titres étaient méticuleusement choisis, la septième étant une composition de Don Newey "Without You". Le standard "Nica’s Dream", écrit pour un de ses amis, fait pour la première fois son apparition sur un LP de Silver. "Hora-Scope" est une variante de "Horoscope" que Silver enregistra pour la première fois sur son album "Horace Silver Trio" quelques années plus tôt (le titre "Yeah", présent sur cet album y apparaît également). Les fans du pianiste apprécieront "Me And My Baby", morceau dans lequel les solos se suivent et unique occasion d’entendre celui du bassiste Gene Taylor. Bonne écoute !