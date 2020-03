Il y a 55 ans, Herbie Hancock nous emmenait pour un sacré voyage !

Il y a 55 ans, le pianiste Herbie Hancock déposait ses valises et son piano au studio Van Gelder, prêt à nous embarquer pour un voyage intérieur et musical.

Herbie Hancock n’a que 25 ans lorsque le 17 mars 1965, il pénètre dans le célèbre studio de Rudy Van Gelder dans le New Jersey. "Maiden Voyage" est déjà le 5ème album du pianiste qui s’apprête à nous emmener pour un voyage conceptuel basé sur la mer et les créatures aquatiques qui y vivent. La mer, un thème qui a toujours été inspirant et qui offre ici une musique fraîche et vivante.

Dans la filière Blue Note depuis son album "Takin’ Off" en 1962, Herbie Hancock signe avec "Maiden Voyage" un album référence dans sa discographie. A l’époque, il fait partie du second quintette de Miles Davis, considéré à l’époque comme un des plus grands ensembles de jazz. Il quittera le quintette et Blue Note à la fin des années 60’.

En studio avec lui ce 17 mars 1965, Freddie Hubbard à la trompette, George Coleman au saxophone ténor, Ron Carter à la contrebasse et Anthony Williams à la batterie. Toutes les compositions sont de Herbie Hancock et parmi les 5 morceaux qui composent l'album, la plage titulaire deviendra un classique du jazz. L'album sortira un mois plus tard, le 17 mai 1965 et sera un véritable succès...