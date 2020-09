Il y a 50 ans sortait l’album "Red Clay" du trompettiste Freddie Hubbard

Freddie Hubbard © Tous droits réservés

Né en 1938 à Indianapolis, Freddie Hubbard partage dès la fin des années 1950, les scènes et les studios d’enregistrements en compagnie de Wes Montgomery, Ornette Coleman, Eric Dolphy, Slide Hampton, J. J. Johnson, Philly Joe Jones, Quincy Jones, Oliver Nelson, Joe Zawinul, Wayne Shorter, Sonny Rollins, John Coltrane, Art Blakey… C’est en 1960 qu’il enregistre son premier album en tant que leader, ce sera chez Blue Note. Dix années plus tard, Freddie Hubbard retrouve de la créativité et du modernisme. En 1970, il rejoint le label CTi et enregistre l’album "Red Clay" qui reste une référence dans sa discographie et dont la plage titulaire deviendra un morceau signature du trompettiste.