Il y a 50 ans sortait l’album "Mwandishi" d’Herbie Hancock

"Mwandishi" est le premier d’une série de trois albums dans lequel Hancock fait place à l’improvisation et l’expérimentation avant de se tourner ensuite vers une musique plus accessible comme avec l’album "Head Hunters" en 1973. Au début des années 1970, je jazz est en pleine transformation et Hancock est lui aussi à la croisée des chemins. Il pensait même à cette époque, faire autre chose que de la musique. Pour cette nouvelle aventure, Herbie Hancock baptise son Septet, Mwandishi Band, Mwandishi étant le nom en swahili d'Hancock et voulant dire "compositeur". Hancock adopte ce nom à la fin des années 1960, suivi par les membres du Sextet original : Mchezaji pour Buster Williams (basse), Jabali pour Billy Hart (batterie), Mganga pour Eddie Henderson (trompette, bugle), Mwile pour Bennie Maupin (clarinette basse, flûte alto, piccolo), Pepo Mtoto pour Julian Priester (trombones ténor et alto) et Ndugu pour Leon Chancler (batterie et percussions).

Ce premier album du groupe comporte seulement trois plages de 13, 10 et 21 minutes. La première "Ostinato (Suite For Angela)" est dédiée à la militante américaine Angela Davis et met en valeur la trompette d’Eddie Henderson et la clarinette basse de Bennie Maupin, le tout accompagné par une basse obsédante de Buster Williams et les improvisations sur son Fender Rhodes d’Hancock. Le second titre "You'll Know When You Get There" pourrait-être, dans sa première partie, une musique de film proche de celle de "Bullit", composée par Lalo Shifrin. La plus longue composition "Wandering Spirit Song" ferme la marche mettant une fois encore en avant l’esprit collectif qui anime cet album.

Loin d’être un succès commercial, la formation Mwandishi connaîtra cependant un bel intérêt lors de leurs différentes tournées. Cet album fait partie des préférés d’Herbie Hancock et marque un moment particulier dans la carrière de ce géant du jazz.

Bonne écoute !