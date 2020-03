Il y a 50 ans sortait : "Bitches Brew" de Miles Davis

En cette fin mars 1970, Miles Davis poursuit l’exploration de sa période jazz-rock avec la sortie de l’album "Bitches Brew" enregistré durant le mois d’août 1969. Il succède à l’album "In A Silent Way " sorti lui quelques mois plus tôt.

Nouvelle direction dans la carrière et les productions de Miles Davis, mais aussi révolution dans l’histoire du jazz. Une transformation électrique qui verra plusieurs nouveaux talents apparaître aux côtés du trompettiste, musiciens déjà révélés par l’album précédent "In A Silent Way".

Avec ses accents funk, rock, ce double album studio est une rupture totale des codes traditionnels du jazz et marque la naissance d’un genre nouveau basé entre autres sur l’improvisation. Rupture au niveau des instruments utilisés (plusieurs musiciens jouant parfois du même instrument), dans la manière d’aborder la rythmique des morceaux mais aussi sur la durée de ceux-ci ou encore dans la manière d’enregistrer les instruments. Parmi les 6 titres qui figurent sur le vinyle original, 2 font plus de 20 minutes. Parmi les musiciens apportant ce nouveau souffle à la musique de Miles, Joe Zawinul aux claviers (seul musicien européen de la bande), John McLaughlin à la guitare (âgé de seulement 27 ans à l’époque). Miles Davis signe la composition de 4 morceaux, Joe Zawinul 1 "Pharaoh's Dance" et Wayne Shorter 2 "Sanctuary" et "Feio".

Vendu à un demi-million d’exemplaires dès 1973, "Bitches Brew" a reçu le Grammy Award du meilleur album de grand ensemble de jazz en 1970 et restera parmi les incontournables de l’histoire du jazz.