Il y a 50 ans s'enregistrait "The Inner Mounting Flame" du Mahavishnu Orchestra

La formation connaîtra trois périodes et le passage de quelques musiciens célèbres. Le groupe de base est constitué de John MacLaughlin à la guitare, Billy Cobham à la batterie, Jerry Goodman au violon, Rick Laird à la basse et Jan Hammer aux claviers. La seconde vie du groupe de 1974 à 1976 verra l’arrivée de Jean-Luc Ponti ou Narada Michael Walden. La troisième version du groupe, durant les années 1980, sera composée notamment du retour de Billy Cobham et l’arrivée de Bill Evans, Mitchel Forman, Danny Gottlieb…

C’est le britannique John McLaughlin qui est à l’origine du Mahavishnu Orchestra. Après avoir joué notamment avec Miles Davis pour les albums "A Silent Way" ou " Bitches Brew ", ce guitariste et chef d’orchestre décide de fonder son propre groupe en 1971.

Le 14 août 1971 s’enregistre "The Inner Mounting Flame", premier album studio du groupe Mahavishnu Orchestra. L’album fait suite à plusieurs concerts donnés par le groupe dont l’univers musical voyage entre jazz fusion, rock et musique traditionnelle indienne.

Toutes les compositions de ce premier album du groupe sont signées John McLaughlin. On est ici dans un univers clairement rock qui n’a plus grand-chose à voir avec le jazz. L’album sort un an après la mort du guitariste Jimi Hendrix… comment ne pas y penser en écoutant ces 8 plages musclées, 50 ans après, la flamme est toujours bien allumée !

A noter que la 7ème plage de l’album "You Know You Know" a été samplée à plusieurs reprises et notamment par le groupe de trip hop britannique Massive Attack en 1991.

Bonne écoute !