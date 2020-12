Il y a 50 ans s’enregistrait "The Cellar Door Sessions 1970" de Miles Davis

C’est en 2005 que sort sur le label fidèle à Miles, Columbia, l’enregistrement complet de ces 4 soirées folles au Cellar Door de Washington. Il y a bien eu quelques extraits parus en 1971 sur l’album "Live-Evil" mais ce coffret regroupant 6 cd’s est unique en son genre. Il témoigne de l'intensité de ce qui s'est passé dans le petit club "The Cellar Door" situé à Washington aux USA. Le Club a ouvert ses portes en 1960 pour les refermer 20 ans plus tard, en 1980. A seulement quelques mètres de la scène, le public a pu y applaudir des grands noms du blues, du jazz, du rock, de la pop... De B.B. King à Carole King en passant par Charlie Mingus , Joni Mitchell, Patti Smith, Neil Young, JJ Cale, Richie Havens… et Miles Davis.

Du jazz psyché-funk-électrique

Michael Henderson, Keith Jarrett, Miles Davis © Tous droits réservés

Du 16 au 19 décembre 1970, le Sextet de Miles Davis va pousser les recherches de sons, de formes au maximum. En tout, ce seront 8 sets (répartis sur 4 soirées) que proposeront les musiciens. Dissolu en 1971, ce Sextet éphémère se composait de Keith Jarrett aux claviers, Gary Bartz au saxophones, le jeune (19 ans) Michael Henderson à la basse, Airto Moreira aux percussions, Jack DeJohnette à la batterie et Miles Davis à la trompette. À noter que pour le dernier soir, le guitariste John McLaughlin rejoindra la formation. On est bien loin ici du célèbre album "Kind Of Blue" avec ces 8 compositions rejouées pour certaines à plusieurs reprises durant ces 4 jours. Survoltées, sauvages, fulgurantes, explosives… voilà comment qualifier ces prestations mélangeant le jazz de Coltrane, le rock de Hendrix ou la soul de Sly Stone. Et pour découvrir ou redécouvrir cette page d’histoire, nous vous avons sélectionné 8 versions parmi les 28 disponibles du coffret, soit 1h40 d’expérience musicale intense.

Bonne écoute !