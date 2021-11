Il y a 50 ans s'enregistrait l'album "White Rabbit" de George Benson

L’enregistrement de l’album "White Rabbit" débute le 23 novembre 1971 et durera 3 jours dans le studio de Rudy Van Gelder pour le label CTI. George Benson est alors tout jeune, il n’a que 28 ans.

Pour ce 2ème album du guitariste américain George Benson pour le label fondé par Creed Taylor en 1967, La production a misé sur la reprise de deux succès du répertoire pop/rock à savoir "California Dreamin'" du groupe The Mamas And The Papas et "White Rabbit" du groupe Jefferson Airplane. En outre, on peut également y entendre le thème de "Summer Of '42" de Michel Legrand, une version jazzy d’un classique de la musique brésilienne "Little Train" et enfin une composition originale de George Benson "El Mar". Ce dernier titre marquera le tout premier enregistrement du guitariste Earl Klugh qui n’a alors de 17 ans.

Quelques pointures

Ce que Benson qualifiera plus tard comme "une aventure", le guitariste la partagera avec des musiciens prestigieux qui l’accompagnent en studio. Même si George Benson ne partageait pas vraiment les techniques d’enregistrement instaurées par le label, il trouvera tout de même l’expérience excitante. Cela fait clairement de cet album, une curiosité dans la discographie du guitariste. Parmi les musiciens on retrouve Herbie Hancock au claviers, Ron Carter à la basse ou encore Billy Cobham à la batterie.

Une pochette originale

La pochette, conçue par Bob Ciano, propose la photo de Pete Turner, un photographe américain connu pour être un des premiers maîtres de la photographie en couleurs. Elle représente une femme de la tribu Pondo qu’il a photographié en Afrique du Sud en 1970.

Bonne écoute !