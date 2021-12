Il y a 50 ans s’enregistrait l’album « Solitude On Guitar » de Baden Powell

L’album a été enregistré les 10 et 11 décembre 1971 au studio Walldorf en Allemagne. Il s’enregistre avant que Baden Powell ne connaisse quelques soucis de santé au milieu des années 1970. Baden Powell qui sur cet album revendique sa solitude à la guitare et pourtant quelques musiciens l’accompagnent sur certaines plages.

Le Brésil et... L'Allemagne

L’album sent bon le Brésil et totalise 7 compositions du guitariste né en 1937 dans l’État de Rio de Janeiro. Les autres sont signées : Antônio Carlos Jobim, Vinicius De Moraes, Dolores Duran, Paulo Soledade et Johnny Mandel et son classique "The Shadow Of Your Smile" ainsi qu'Eberhard Weber.

L’enregistrement se déroule alors que Baden Powell se marie pour la cinquième fois et qu’il termine une longue tournée en Europe. Sur 4 titres (plages 2,4,5 et 7), Powell est accompagné de son batteur brésilien préféré Joaquim Paes Henriques. C’est lui qui donnera l’inspiration pour le morceau "Chara". Sur la plage 4, Baden Powell est également accompagné par le contrebassiste allemand Eberhard Weber. L’Allemagne qui a accueilli à de nombreuses reprises le guitariste en concert et à qui Powell rend hommage en reprenant une composition traditionnelle : "Kommt ein Vogel Geflogen". Il y vivra d'ailleurs quelques années dès 1983 avant de retourner vivre au Brésil. Powell n'oublie pas de rendre également hommage à son pays avec la composition "Brasiliana". A noter enfin le titre "Por Cause De Você" (plage 11), est une composition de Antônio Carlos Jobim de 1957 dont les paroles étaient signées par la chanteuse et compositrice brésilienne Dolores Duran qui mourra à l'âge de 29 ans victime d'un infarctus.

Bonne écoute !