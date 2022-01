Il y a 50 ans s’enregistrait l’album "Live In Tokyo" de Weather Report

Cinq plages, dont quatre medleys, voilà de quoi se compose ce premier album live du groupe de jazz fusion américain Weather Report. Un concert enregistré le 13 janvier 1972 au Shibuya Kokaido Hall de Tokyo au Japon.

Weather Report donne ce premier concert un an seulement après la formation du groupe qui donne à l’époque cinq concerts à guichets fermés au Japon. Joe Zawinul, un des fondateurs du groupe se souvient :

"Quand nous sommes allés au Japon, nous ne savions pas quel genre de réponse nous obtiendrions du public, mais je ne pouvais pas croire ce qui s'est passé. Nous nous sommes dit : Qu'allons-nous faire de ces Japonais, mec ? Ils sont si beaux, si merveilleux à écouter. Alors on a dit : Frappons-les fort, dès la première note, et on les a frappés fort ! On a improvisé, parce que les morceaux qu'on avait écrits à l'époque n'étaient pas très longs".

Zawinul, Shorter, l'après Miles Davis

Ce 13 janvier 1972, l’alchimie entre ces chimistes de la musique a bel et bien fonctionné durant plus d’1h30. Toutes les compositions jouées sont écrites par les membres du groupe qui pour certains, ont collaboré aux albums "In A Silent Way" et "Bitches Brew" de Miles Davis quelques temps avant. On retrouvait sur la scène Joe Zawinul au piano électrique et acoustique, Wayne Shorter aux saxophones, Miroslav Vitouš à la basse, Eric Gravatt à la batterie et Dom Um Romão aux percussions.

Bonne écoute !