Il y a 50 ans s’enregistrait l’album "Beyond The Blue Horizon" de George Benson

A l’âge de 77 ans, le guitariste et chanteur George Benson poursuit sont petit bonhomme de chemin. Plus de 50 ans de carrière et toujours l’envie d’explorer de nouveaux horizons comme avec le groupe Gorillaz en 2018 sur le morceau "Humility" ou en 2019 en rendant hommage à Chuck Berry et Fats Domino avec son album "Walking To New Orleans".

Les 2 et 3 février 1971, il rejoint le studio de Rudy Van Gelder pour y enregistrer "Beyond The Blue Horizon". Quelques années auparavant, George Benson enregistrait son premier album en compagnie de l’organiste Jack McDuff ("The New Boss Guitar", 1964) et collaborait avec le trompettiste Miles Davis qui l’invita sur l’album "Miles In The Sky" enregistré en 1967.

Clin d’œil à Miles Davis

Loin des grandes formations au temps du label A&M, c’est avec seulement cinq musiciens que Benson entre en studio en 1971 pour ce qui sera son premier album pour le label CTI. Miles Davis, avec qui Benson enregistra quatre années plus tôt, plane sur cet album pour différentes raisons. George Benson à la guitare s'entoure en effet deux musiciens fidèles du trompettiste : Ron Carter à la contrebasse et au violoncelle électrique et Jack Dejohnette à la batterie. On retrouve à l’orgue Clarence Palmer et Michael Cameron/Albert Nicholson aux percussions. Autre référence à Miles Davis, le titre qui ouvre l’album "So What" composé par Miles en 1959 pour l’album "Kind Of Blue". Quatre autres plages composent l’album, la seconde plage est une composition du compositeur/guitariste Luiz Bonfá, les trois dernières des compositions de George Benson.

Sur la couverture, une photo du photographe américain Pete Turner dont le travail se retrouve sur de nombreuses pochettes de disques de jazz (John Coltrane, Quincy Jones, Dizzy Gillespie, Oliver Nelson, Stan Getz, Oscar Peterson, Wes Montgomery, Weather Report, Antônio Carlos Jobim…). Cette photo est tirée de la série "Standard Oil", elle a été prise en 1964 en Libye.

Bonne écoute !