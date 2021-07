Il y a 50 ans, Louis Armstrong nous quittait

LOUIS ARMSTRONG : CONCERT A ANVERS - Louis Armstrong en concert à Anvers - 08/05/1959 Concert de Louis Armstrong enregistré à Anvers avec Trummy Young (trombone), "Peanuts" Hucko (clarinette), Billy Kyle (piano), Mort Herbert (basse), Danny Barcelona (batterie et Velma Middleton (chant). Ils interprètent : "When it's sleepy time down South", "Back home again in Indiana", "Basin street blues", "Tiger Rag / Now you around the corner", "C'est si bon", "Mack the knife", "Stompin' at the Savoy", "When the saints go marching in", "La vie en rose", "St-Louis Blues" et "Talk to me baby" avec Velma Middleton.